मुंबईकरांची गर्दीतून सुटका करा, लोकलच्या फेऱ्या वाढवा; खासदार संजय दिना पाटील यांची संसदेत मागणी

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांची जीवघेणी गर्दी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या रखडलेल्या सवलतींचा प्रश्न आज संसदेत घुमला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय दिना पाटील यांनी लोकसभेत मुंबईकरांच्या व्यथा मांडत रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. “मुंबई आणि उपनगरातील रेल्वे प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, लोकलच्या फेऱ्या वाढवणे आता अनिवार्य झाले आहे,” अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

खासदार संजय दिना पाटील सभागृहात बोलताना म्हणाले की, मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांची गर्दी मर्यादेबाहेर गेली आहे. प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुखकर करण्यासाठी रेल्वेने तातडीने लोकल गाड्यांची संख्या वाढवावी आणि फेऱ्यांचे योग्य नियोजन करावे.

रेल्वेने कोरोना काळापासून ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात मिळणारी सवलत बंद केली आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सांगत, ही सवलत तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आपल्या हक्काच्या सवलतीची वाट पाहत असून, केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहावे, असे त्यांनी सुचवले.

तीर्थक्षेत्रांसाठी ‘स्वस्त टुरिस्ट पॅकेज’

केवळ मुंबईतील प्रवासच नाही, तर भाविकांच्या श्रद्धेचा विचार करून अयोध्या, वाराणसी आणि वैष्णोदेवी यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांसाठी रेल्वेने ‘स्वस्त दरातील विशेष टुरिस्ट पॅकेज’ सुरू करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

प्रदर्शनापूर्वी धुरंधर- 2 चे कलाकार झाले अंडरग्राऊंड! दिग्दर्शकाने दिलेल्या सूचनांमुळे रंगली चर्चा

दही-भात पोटाच्या आजारावर आहे रामबाण उपाय, जाणून घ्या खाण्याचे अगणित फायदे

अभिनेता राजपाल यादवला न्यायालयाचा दिलासा, 1 एप्रिलपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर

Ratnagiri News – श्री क्षेञ मार्लेश्वर पर्यटन विकासाचा ४० कोटींचा आराखडा; पहिल्या टप्प्यतील १० कोटींची कामे प्रगतिपथावर, रोपवे चर्चेत

तू काही चुकीचं करत नाहीयेस ना? दिवसाला तीन ते चार तास काम, वर्षाला 40 लाख कमावणाऱ्या मुलाच्या पालकांना AI जाॅबमुळे पडला प्रश्न

संजय राऊत यांच्या ‘नरकातला स्वर्ग’ पुस्तकाची इंग्रजी आवृत्ती Unlikely Paradise, नवी दिल्लीत 23 मार्चला होणार प्रकाशन सोहळा

बोगस हवामान अंदाजकावर गुन्हे दाखल करा, शेतकऱ्यांचे नुकसान, व्यापाऱ्यांचा लाभ करणाऱ्या स्वंयघोषित हवामान अंदाजकावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

अल्पवयीन मुलीवर ॲसिड हल्ल्याने अहिल्यानगर हादरले; आरोपी अद्याप फरार

कसबा संगमेश्वरच्या शिंपणे उत्सवात लाल रंगाची मनसोक्त उधळण!