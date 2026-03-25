दफन केलेला मृतदेह बाहेर काढला आणि तरुणाचे अनैतिक संबंध झाले उघड… धक्कादायक माहिती आली समोर

सामना ऑनलाईन
प्रेयसीसोबत लग्न करण्यासाठी एका विवाहीत तरुणाने त्याच्या पत्नीची निर्घृण हत्या घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत उघडकीस आली आहे. मृत महिलेच्या वडिलांच्या संशयामुळे आणि पोलिसांनी केलेल्या सखोल तपासामुळे दीड वर्षांनंतर या हत्येचा पर्दाफाश झाला आहे.

ही घटना १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घडली होती. ३४ वर्षीय नारंगी ऊर्फ गीता चौधरी ही महिला तिच्या राहत्या घरी स्वयंपाकघरातील छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळली होती. सुरुवातीला घटनास्थळावरील परिस्थितीवरून पोलिसांनी हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचे मानले आणि ‘अपघाती मृत्यू’ची (ADR) नोंद केली. पहिल्या शवविच्छेदन अहवालातही मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले नव्हते. मात्र गीताचे वडील भानाराम चौधरी यांना आपल्या मुलीने आत्महत्या केली असेल यावर विश्वास नव्हता. त्यांनी राजस्थानमध्ये याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आणि प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. त्यांच्या दबावानंतर, गीताचा दफन करण्यात आलेला मृतदेह बाहेर काढून पुन्हा शवविच्छेदन करण्यात आले. या दुसऱ्या अहवालात गीताचा मृत्यू गळा दाबल्यामुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि हत्येचे गुपित उघड झाले.

महिलेचा पती साकाराम याने यापूर्वीही दोनदा गीताला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. दोन्ही वेळा अपयश आल्यानंतर साकारामने त्याचा मित्र शंकर डांगी याला तिच्या हत्येची सुपारी दिली. शंकरने या कामात मदतीसाठी बाबू ऊर्फ राघव आणि दिनेश या दोघांना सोबत घेतले. १४ ऑक्टोबर रोजी या आरोपींनी गीताची गळा दाबून हत्या केली आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह पंख्याला लटकवून दिला. साकाराम याचे डिंपल चौधरी नावाच्या महिलेशी प्रेमसंबंध होते. साकरामला डिंपलसोबत लग्न करायचे होते. त्यामुळे त्याने स्वतःच्या पत्नीच्या हत्येचा कट रचला.

पोलिसांनी सुरुवातीला साकरामची उलटतपासणी केली तेव्हा त्याने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने आपला गुन्हा कबूल केला. या प्रकरणी पोलिसांनी पती साकाराम, सुपारी घेणारा शंकर डांगी आणि त्याचे दोन साथीदार बाबू आणि दिनेश अशा चौघांना अटक केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

48 वर्षांनंतर जगन्नाथ मंदिराच्या खजिन्याचे दरवाजे पुन्हा उघडले, RBI चे अधिकारी उपस्थित

खरात प्रकरणी योग्य कारवाई केली तर डझनभर मंत्री आणि दोन डझन अधिकारी जेलमध्ये जातील – हर्षवर्धन सपकाळ.

संसदेसाठी ड्रेस कोड हवा, भाजप नेत्याची मागणी; राहुल गांधींच्या कपड्यांवर घेतला आक्षेप

Iran US Israel War – फक्त 40 दिवसांचा इंधन साठा शिल्लक, ‘या’ देशात राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी लागू, हिंदुस्थानमधील परिस्थिती काय?

OnePlus इंडियामध्ये नवीन घडामोडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबिन लियू यांचा राजीनामा

Mumbai News – 870 रुपयांच्या वादातून धक्कादायक प्रकार, ओशिवरामध्ये सिगारेट विक्रेत्याला कारने 100 मीटर फरफटत नेले

Israel Iran War – ट्रम्प यांच्यासाठी युद्ध हा गेम; जगाला गुंतवून ठेवत करताहेत कमाई

…तर तुमच्या घरचा LPG सिलिंडरचा पुरवठा बंद होणार; केंद्र सरकारचा मोठा आदेश, बुकिंगबाबतही दिलं स्पष्टीकरण

सोशल मिडीया वापरासाठी कर्नाटकचा मोठा निर्णय; 16 वर्षांखालील मुलांसाठी स्क्रीन टाईम निश्चित