मेट्रो रेल्वे-3 चा प्रवास सुसाट, पण भुयारी मार्गात इंटरनेट ‘ब्लॉक’; प्रवाशांमध्ये प्रशासनाविरोधात नाराजी

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई मेट्रो टप्पा–3 वरील जेव्हीएलआर ते कफ परेड मार्गावरील भुयारी मेट्रो रेल्वेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रवाशांची संख्याही लवकरच वाढण्याची चिन्हे आहेत. पण भुयारी मार्गातील प्रवासात मोबाईल फोन सेवा पूर्णपणे ठप्प होते. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे. मात्र प्रवाशांना लवकरच इंटरनेट सुविधा मिळणार आहे.

मुंबई मेट्रो रेल्वे टप्पा-3 (अॅक्वालाईन) या मार्गावरील वरळी ते कफ परेड या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दोन आठवडय़ांपूर्वी झाले. त्यानंतर जेव्हीएलआर ते कफ परेड हा 33.5 किमी लांबीचा मेट्रो रेल्वेचा मार्ग प्रवाशांसाठी पूर्णपणे खुला झाला. या मार्गावर 27 मेट्रो स्टेशन आहेत. सर्व महत्त्वाच्या व्यावसायिक भागातून हा मेट्रो मार्ग जात असल्याने हा मार्ग प्रवाशांच्या पसंतीस उतरला आहे. मात्र इंटरनेट नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे.

‘ऑप्टिकल’वर मेट्रो रेल्वेचा 100 कोटींचा खर्च

भुयारी मार्गातील प्रवासात प्रवाशांना इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने ऑप्टिकल फायबर जाळय़ासाठी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च केला आहे. पण या मार्गावरील सेवा पुरवठादाराने या मार्गावर स्वतःची फायबर लाईन टाकण्याची परवानगी देण्याची मागणी मेट्रो रेल्वेकडे केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हे करून पहा – घरच्या घरी दही बनवण्यासाठी…

असं झालं तर… फोनचे चार्जिंग कमी होत असेल तर…

माधुरीची 31 ऑक्टोबरला आरोग्य तपासणी, घरवापसीच्या सर्व परवानग्या 20 दिवसांत घ्या, उच्चाधिकार समितीचे आदेश 

मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयातील घटना, डॉक्टरच नसल्याने उपचाराअभावी नवजात बालकाचा मृत्यू

राधाकृष्ण ते कांतारा… जूचंद्रच्या रांगोळी कलावंतांनी जिंकली मने

भायखळा कारागृहात सुरांची बरसात, कैदी महिलांची ‘दिवाळी पहाट’ जल्लोषात; चकल्या, करंज्या, शंकरपाळय़ा… फराळाची मेजवानी

अग्निशमन दलाची जिगरबाज कामगिरी, जोगेश्वरीच्या आगीतून 27 जणांना वाचवले

एसटी आरक्षण केंद्राच्या श्रेयासाठी कुरघोडी! अर्धवट काम, मूलभूत सुविधांची वानवा तरी उद्घाटन उरकले, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

संकल्प विजयाचा… मुंबई जिंकण्याचा! शिवसेनेचा सोमवारी निर्धार मेळावा; उद्धव ठाकरे यांचे मार्गदर्शन, विभागप्रमुख ते उपशाखाप्रमुखांची उपस्थिती