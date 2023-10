Mumbai Pollution – मास्कबाबत कोणतेही आवाहन केलेले नाही, महापालिकेचे स्पष्टीकरण

वातावरण बदलांमुळे बृहन्मुंबईसह मुंबई प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर सध्या विपरित परिणाम आढळून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमात ‘नागरिकांनी घराबाहेर पडताना मास्क वापरण्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आवाहन केले असल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या मुंबई महानगर पालिकेने यासंदर्भात गुरुवारी म्हणजेच 19 ऑक्टोबर रोजी स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

हवेची गुणवत्ता विपरित होत असल्याचे आढळल्यानंतर याअनुषंगाने शासनाच्या संबंधित विभागांशी समन्वय साधून उपाययोजनांविषयी कार्यवाही विचाराधीन आहे. त्यामुळे अद्यापपर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मास्क वापरण्यासंदर्भात नागरिकांना कोणतेही आवाहन करण्यात आलेले नाही किंवा मार्गदर्शक तत्वेही अद्याप जारी करण्यात आलेली नाहीत असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, प्रसारमाध्यमे व समाज माध्यमांमधून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा उल्लेख करुन प्रकाशित किंवा प्रसारित केलेले वृत्त निराधार व अयोग्य आहे असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

वायप्रदूषणामुळे नागरिकांचे आयुष्य 5 वर्षांनी कमी होण्याची भीती

वायू प्रदूषणामुळे हिंदुस्थानातील नागरिकांचे आयुष्य 5.3 वर्षांनी कमी होण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. दिल्लीतील नागरिकांना वायू प्रदूषणाचा सगळ्यात जास्त त्रास होत असून त्यांचे आयुष्य या प्रदूषणामुळे 11.9 वर्षांनी कमी होण्याची भीती आहे. शिकागो विद्यापीठाच्या उर्जा धोरण संस्थेने (Energy Policy Institute at the University of Chicago) केलेल्या पाहणीतून ही बाब निदर्शनास आली आहे. या संस्थेने केलेल्या पाहणीतून हिंदुस्थान हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश असून जगामध्ये दिल्ली हे पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीप्रमाणेच अवस्था दिल्लीच्या आसपासच्या परिसरातही असल्याचे या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की प्रदूषणाची स्थिती अशीच राहिली आणि हिंदुस्थानने हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा 40 μg/m3 राखला नाही तर हिंदुस्थानी नागरिकाचे सरासरी आयुर्मान हे 1.8 वर्षांनी, महाराष्ट्रातील नागरिकांचे आयुर्मान 1.2 वर्षांनी तर दिल्लीतील नागरिकांचे आयुर्मान 8.5 वर्षांनी कमी होण्याची भीती आहे. प्रदूषणामुळे गुडगाववासीयांचे आयुर्मान 11.2 वर्षांनी, फरीदाबादवासीयांचे 8.8 वर्षांनी तर प्रयागराजवासीयांचे 4.6 वर्षांनी आयुर्मान कमी होण्याची भीती आहे. देशातील 67.4 टक्के लोकसंख्या हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा 40 μg/m3 पेक्षा जास्त असलेल्या भागांमध्ये राहते. ज्या भागात हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर हा 5 μg/m3 पेक्षा जास्त असतो त्या भागातील लोकांचे आयुर्मान हे 5.3 वर्षांनी कमी होते.

हवामान बदलामुळे रोज 20 हजार मुले सोडताहेत शाळा

सध्या महाराष्ट्रात अनेक भागांत दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय, तर देशात अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. एका बाजूला अतिवृष्टी तर त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला होरपळून काढणारे ऊन आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष… अशा सातत्याने होणाऱ्या हवामान बदलामुळे रोज 20 हजार मुले शाळा सोडत असल्याचे भयंकर वास्तव ‘युनिसेफ’ने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे मुलांचे भविष्य फुलण्याआधीच अंधारात ढकलले जात असल्याचे चित्र आहे.

2016 ते 2021 दरम्यान 44 देशांमध्ये 4.31 कोटी मुले पूर, वादळ, दुष्काळ आणि जंगलातील वणवे या चार प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे विस्थापित झाल्याचे समोर आले आहे. ‘युनिसेफ’ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार 30 वर्षांत 10 कोटींहून अधिक मुले नैसर्गिक आपत्तींमुळे विस्थापित होतील. एकूण विस्थापनापैकी 95 टक्के पूर आणि वादळामुळे झाल्याचे ‘युनिसेफ’च्या अहवालात म्हटले आहे.

जगभरात 4 कोटी 40 लाख शिक्षक हवेत

जगभरात शिक्षकांची वानवा असल्याचे समोर आले आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षण देण्यासाठी 4 कोटी 40 लाख शिक्षकांची गरज असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. दुष्काळामुळे 13 लाखांहून अधिक मुले त्यांच्याच देशात विस्थापित झाली आहेत. कॅनडा, इस्रायल आणि अमेरिकेला जंगलातील आगीचा सर्वाधिक फटका बसला असून या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सुमारे 8.1 लाख मुले विस्थापित झाली आहेत.

हिंदुस्थानसह तीन देशांमध्ये 2.2 कोटी विस्थापित

चीन, हिंदुस्थानसह फिलिपाईन्स या देशांमध्ये 2.2 कोटी मुले विस्थापित झाली आहेत. युनिसेफच्या अहवालानुसार डोमिनिका आणि वानुआतूसारख्या लहान बेट राष्ट्रांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना वादळाचा सर्वाधिक फटका बसला. सोमालिया आणि दक्षिण सुदानमधील मुलांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला.