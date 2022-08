मुंबईत गणपती आगमन सोहळ्याला गालबोट, मूर्तीची विटंबणा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकाला अटक

गणेशोत्सव अवघ्या आठवड्याभरावर आला असून सर्वत्र जय्यत तयारी सुरू आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी मोठ्या मंडळांच्या गणेशमूर्तींचे आगमन सोहळेही सुरू आहेत. बाप्पाची मूर्ती वाजत, गाजत, गुलालाची उधळण करत मंडपात नेल्या जात आहेत. आगमन सोहळ्यात कुठेही अनुचिक प्रकार घडू नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. असे असतानाही मुंबईतील नागपाडा भागामध्ये (Nagpada) रविवारी रात्री गणपतीच्या आगमन सोहळ्याला गालबोट लागण्याचा प्रकार घडला.

मुंबईतील भायखळा येथील नागपाडा भागामध्ये गणपती मूर्तीचा आगमन सोहळा सुरू असताना समाजकंटकांनी गोंधळ घातला. समाजकंटकांनी अंडी फेकून मूर्तीची विटंबणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अंडी फेकल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही.

दरम्यान, समाजकंटकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे गणेशभक्तांनी संताप व्यक्त केला. नागरिकांनी थेट रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. तसेच गणपती बाप्पाच्या मूर्तीची विटंबणा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकाला अटक करण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी नागपाडा पोलीस स्थानकाला घेराव घातला. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर पोलिसांनी समाजकंटकाविरुद्ध 295 ए आणि 153 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. तसेच घटनास्थळावरून एकाला अटकही केली. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून परिस्थिती शांत असल्याची माहिती डीसीपी योगेश कुमार यांनी दिली आहे.

Mumbai | People hold protest after a person creates ruckus during Ganpati idol procession, arrested

An accused was booked & arrested from spot under sections 295A & 153A in the Nagpada PS area. Further legal process is on. Situation is peaceful: DCP Yogesh Kumar pic.twitter.com/lIR3wT2MHD

— ANI (@ANI) August 22, 2022