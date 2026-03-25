वेदनादायी जगणे नकोसे, मुंबईत 85 जणांचा इच्छामरणासाठी अर्ज

मरणासन्न जगण्यातून सुटका मिळवलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणानंतर देशभरात इच्छामरणाच्या प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालाद्वारे इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे इच्छामरणासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईतही अनेकजण इच्छामरण पत्करण्यास तयार असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. आतापर्यंत शहरातील 85 नागरिकांनी इच्छामरणासाठी अर्ज केला आहे.
यावरून गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास लोकांना त्यांच्या उपचारासंबंधीचे निर्णय आगाऊ घ्यायचे आहेत, असे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जानेवारी 2023 रोजी जारी केलेल्या आपल्या निर्देशात स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह्ज’ स्वीकारणे, सुरक्षित ठेवणे आणि व्यवस्थापित करणे अनिवार्य असेल.
लिव्हिंग विल हा एखाद्या व्यक्तीने आगाऊ तयार केलेला एक लेखी दस्तऐवज आहे. यामध्ये भविष्यात गंभीर आजार, अपघात किंवा बेशुद्धीमुळे स्वतःचे निर्णय घेण्यास असमर्थ झाल्यास, त्यांना कोणत्या प्रकारचे उपचार मिळतील किंवा मिळणार नाहीत, हे ते ठरवतात. 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, बीएमसी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी पावले उचलली. बीएमसीने सर्व 24 प्रभागांमध्ये आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ‘लिव्हिंग विल’चे अभिरक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. लोकांचे अर्ज सुरक्षित ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार ते उपलब्ध करून देणे ही या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
‘लिव्हिंग विल’साठी अर्ज करणाऱ्या लोकांनी नोटरीकृत अर्ज आपापल्या प्रभाग कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत प्रभाग स्तरावर एकूण 85 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही संख्या हळूहळू वाढत आहे, यावरून असे दिसून येते की लोक या हक्काबाबत अधिक जागरूक होत आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकार एक ऑनलाइन अॅप किंवा पोर्टल विकसित करण्याचे काम करत आहे. या पोर्टलद्वारे, लोक त्यांचे ‘एएमडी’ (AMD) सहजपणे नोंदवू शकतील.
अहवालानुसार, डिजिटायझेशन प्रक्रिया केवळ अंशतः पूर्ण झाली आहे. अर्ज स्वीकारण्यासाठी विश्वस्त नेमण्यात आले आहेत. या अर्जांसाठी राज्य सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे बीएमसीच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांडिगे यांनी सांगितले. तथापि, ही प्रक्रिया पूर्णपणे प्रभावी करण्याचे काम सुरू आहे. डिजिटायझेशन आणि देखरेख प्रणाली मजबूत करणे विशेषतः महत्त्वाचे आहे. मुंबईत सुरू केलेला हा उपक्रम भविष्यात देशाच्या इतर भागांसाठी एक उदाहरण ठरू शकतो. यातून सार्वजनिक आरोग्य हक्कांविषयी वाढणारी जागरूकताही स्पष्टपणे दिसून येते.