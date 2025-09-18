Mumbai News – आधी साप चावल्याचा आरडाओरडा, टॅक्सी थांबताच व्यावसायिकाची सी-लिंकवरून समुद्रात उडी

वांद्रे वरळी सी-लिंकवरून उडी घेत व्यावसायिकाने जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अमित शांतीलाल चोप्रा असे मयत व्यावसायिकाचे नाव आहे. चोप्रा हे टॅक्सीने प्रवास करत होते. टॅक्सी सी-लिंकवर येताच चोप्रा यांनी साप चावल्याचा आरडाओरडा केला. टॅक्सी चालकाने घाबरून गाडी थांबवताच चोप्रा यांनी बाहेर येत सी-लिंकवरून समुद्रात उडी घेतली. चोप्रा यांनी आत्महत्या का केली याबाबत अद्याप माहिती मिळाली नाही.
चोप्रा यांचा इमिटेशन ज्वेलरीचा व्यवसाय असून ते कुटुंबासोबत अंधेरी परिसरात वास्तव्यास होते. मंगळवारी मध्यरात्री 1 वाजता चोप्रा यांनी अंधेरीसाठी टॅक्सी पडली. टॅक्सी सी-लिंकवर येताच चोप्रा यांनी साप चावल्याचा आरडाओरडा केला. टॅक्सी चालकाने घाबरून लगेच टॅक्सी थांबवली. टॅक्सी थांबतचा चोप्रा यांनी बाहेर येत सी-लिंकवरून समुद्रात उडी घेत आत्महत्या केली.
टॅक्सी चालकाने सी-लिंक कर्मचारी आणि पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला. पोलिसांना चोप्राकडे कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही. पोलीस चोप्रा यांच्या कुटुंबीयांकडे चौकशी करत आहेत.