Mumbai News – सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवत 72 लाखांचा गंडा, बेस्ट कंडक्टर पित्यासह मुलावर गुन्हा दाखल

सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवत 72 लाखांची फसवणूक केल्याचे जोगेश्वरीत उघडकीस आलं आहे. एका निवृत्त बेस्ट कंडक्टरसह त्याचे भाऊ, नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), ठाणे महानगरपालिका आणि तथाकथित “मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यात” नोकरी देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक केली. याप्रकरणी पिता-पुत्रांविरोधात मेघवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तानाजी शिलीमकर आणि कुशल शिलीमकर अशी फसवणूक करणाऱ्या आरोपींची नावे आहेत.
शिलिमकर पिता-पुत्रांनी नोकरीचे आमिष देऊन पैसे घेतले आणि बनावट नियुक्ती पत्रे दिली. या दोघांनी अशाच प्रकारे इतर अनेक बेरोजगार तरुणांना फसवले असल्याचा संशय आहे.
तक्रारदार मोहन जाधव हे मूळचे साताऱ्याचे असून जोगेश्वरीतील मजास डेपो येथे ते कंडक्टर म्हणून नोकरी करत होते. मजास डेपोमध्ये नोकरी करत असताना ते कंडक्टर तानाजी शिलीमकर याच्याशी संपर्कात आले. कालांतराने दोन्ही कुटुंबांमध्ये जवळचे संबंध निर्माण झाले.
जाधव मार्च 2022 मध्ये बेस्टमधून निवृत्त झाले. मात्र त्यानंतरही ते शिलीमकर यांच्या संपर्कात होते. जाधव यांची मोठी मुलगी पूजा विवाहित असूनही नोकरीच्या शोधत होती. तानाजीने तिला नोकरी मिळवून देण्याची तयारी दर्शवली.
मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून आपण अनेक तरुणांना एसबीआयसह सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये नोकरी मिळवून देण्यास मदत केल्याचा दावाही तानाजीने केला. तानाजीवर विश्वास ठेवून जाधव यांनी त्यांच्या मुलीच्या बँकेत नोकरीसाठी त्यांना 5 लाख रुपये दिले. काही दिवसांनी आरोपींनी पूजाला बनावट एसबीआय नियुक्ती पत्रही दिले आणि कुटुंबाचा विश्वास आणखी वाढवला.
यानंतर जाधव यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना याबाबत माहिती दिली. त्यांचा भाऊ दिलीप, भाची ऋतुजा ननावरे आणि पुतणे मंगेश आणि आनंद जाधव यांनीही नोकरीसाठी पैसे देण्याचे मान्य केले. एकत्रितपणे त्यांनी आरोपींना सुमारे 28.55 लाख रुपये हप्त्यांमध्ये दिले. त्यानंतर, जाधव यांचा मोठा भाऊ रामचंद्र आणि इतर ओळखीच्या लोकांसह आणखी नातेवाईकांनी नोकरीसाठी त्यांच्याकडे संपर्क साधला. शिलीमकर कुटुंब वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन हप्त्यांमध्ये पैसे घेत राहिले.
पूजा आणि आनंद यांनी नियुक्ती पत्रात नमूद केलेल्या पत्त्यावर भेट दिली असता सदर पत्त्यावर कोणतीही एसबीआय शाखा नसल्याचे कळले. त्यांनी आरोपींना याबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी अधिक पैशांची मागणी केली. तसेच पुढील पैसे दिले नाहीत तर नोकरी किंवा परतफेड दिली जाणार नाही, अशी धमकी दिली.
31 मार्च 2022 ते 23 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान, शिलीमकरांनी जाधव, त्यांचे भाऊ, नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांकडून एसबीआय, ठाणे महानगरपालिका आणि इतर सरकारी विभागांमध्ये नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन सुमारे 72 लाख रुपये वसूल केले.
आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर, जाधव यांनी मेघवाडी पोलिसांकडे संपर्क साधला आणि तक्रार दाखल केली. पडताळणीनंतर, पोलिसांनी तानाजी आणि कुशल शिलीमकर यांच्याविरुद्ध बनावट नियुक्ती पत्रे देऊन आणि पैशांचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. याबाबत पोलीस सखोल तपास करीत आहेत.