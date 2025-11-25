IIT बॉम्बेचे नाव IIT मुंबई केले नाही, यासाठी देवाचे आभार; भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

सामना ऑनलाईन
|

भाजपला मुंबई विषयी असलेला सुप्त राग आणि द्वेष पुन्हा एकदा आला समोर आलं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी मुंबईबद्दल एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमात जितेंद्र सिंग म्हणाले आहेत की, “आयआयटी बॉम्बेचे नाव बदलून आयआयटी मुंबई केले नाही, यासाठी मी देवाचे आभार मानतो.”

जितेंद्र सिंग यांच्या या वक्तव्याने एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे वक्तव्य केल्यानंतर पुढे ते म्हणाले आहेत की, “आयआयटी मद्राससाठीही हेच म्हणावे लागेल.” दरम्यान, त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यावर अनेक नेटकरी यांनी टीका करत संताप व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गृह आणि वाहन कर्ज होणार स्वस्त? RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी दिले संकेत

अजित पवार म्हणाले रामकृष्ण हरी, लोक म्हणाले वाजवा तुतारी… लक्षात आल्यावर दादांकडून सारवासारव

आईने दिली किडनी, किचकट शस्त्रक्रियेतून सफदरजंग रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी मुलाला दिले जीवदान

मी दलित समाजातील असल्यामुळे मला राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रमात बोलावलं नाही, अयोध्येचे खासदार अवधेश प्रसाद यांचा आरोप

अजित पवारांचा कोरडा दम! कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या अनुदानात ५० कोटीचा हात मारल्याचा आरोप

मराठी मतदारांनी जागृत होऊन मतदान करावे, अंबादास दानवे यांचे आवाहन

बंगालमध्ये माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर, संपूर्ण देशात भाजपला हादरवून टाकेन – ममता बॅनर्जी

धारावीच्या मतदार यादीत जवळपास ७०,००० मतदारांची हेराफेरी, काँग्रेस आमदाराचा आरोप

IND vs SA – दोन्ही सलामीवीर स्वस्तात बाद, हिंदुस्थानवर पराभवाचे संकट; आफ्रिकेची ऐतिहासिक विजयाकडे वाटचाल