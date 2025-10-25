Mumbai News – मध्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी मेगाब्लॉक, काही लोकल फेऱ्या रद्द तर काही 20 मिनिटे उशिराने

सामना ऑनलाईन
|

रेल्वे रुळ आणि सिग्नल दुरुस्तीच्या कामकाजासाठी रविवारी मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मेगाब्लॉकमुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या असून काही लोकल 20 मिनिटे उशिराने धावतील. माटुंगा ते मुलुंड आणि ठाणे ते वाशी / नेरूळ दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तसेच पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड ते भाईंदर स्थानकांदरम्यान रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

मध्य रेल्वेवर माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 दरम्यान मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक दरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरील गाड्या धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील.

हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक दरम्यान ट्रान्सहार्बरवरील ठाणे ते वाशी-नेरुळ आणि ठाणे ते पनवेल अप-डाऊन लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पश्चिम रेल्वे मार्गावर वसई रोड ते भाईंदर स्थानकांदरम्यान शनिवारी रात्री 11.30 ते रविवारी पहाटे 4.45 वाजेपर्यंत अप आणि जलद मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वे मार्गावर कोणताही ब्लॉक असणार नाही. ब्लॉक दरम्यान अप आणि डाऊन जलद गाड्या अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. यामुळे रात्री उशिराने धावणाऱ्या लोकल विलंबाने धावतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अदानी समूहात LIC ची 33,000 हजार कोटींची गुंतवणूक? ग्राहकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा गैरवापर; काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

अहिल्यानगरमध्ये घरात घुसून विवाहितेवर बलात्कार; आरोपीला अटक

मंत्रीपदावरून गच्छंतीची वेळ येताच राजकीय निवृत्तीचे वेध लागले, रोहित पवार यांची संजय शिरसाठ यांच्यावर टीका

राज्यातील मित्रपक्षांना संपवण्याचा भाजपाचा डाव, एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी पक्ष वाचवण्यासाठी – हर्षवर्धन सपकाळ

पक्ष्याच्या धडकेमुळे एअर इंडियाच्या विमानाची इमर्जन्सी लँडिंग, नागपूर-दिल्ली फ्लाइट रद्द

234 मोबाईल फोनमुळे आग आणखी पसरली, करनूल बस अपघाताप्रकरणी धक्कादायक खुलासा

कागलमध्ये आकाश पाळणा ८० फुटांवर अडकला, दोन तास रेस्क्यू ऑपरेशन, १६ जणांची सुखरूप सुटका

कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अजित पवार यांच्या भाषणावेळी शेतकऱ्यांची घोषणाबाजी

कुठे गेल्या 12 हजार विशेष गाड्या? ट्रेनमधील गर्दीवरून राहुल गांधी यांचा सवाल