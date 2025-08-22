Mumbai News – रविवारी मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक, लोकल 15 मिनिटे उशिराने धावणार

विविध अभियांत्रिकी व देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवारी मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाउन धीम्या मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येईल. ब्लॉक काळात मध्य रेल्वेवरील लोकल वाहतूक 15 मिनिटे उशिराने राहिल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून सकाळी 10.14 ते दुपारी 3.32 पर्यंत सुटणाऱ्या डाउन धीम्या मार्गावरील गाड्या माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाउन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर मुलुंड स्थानकावर डाउन धीम्या मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील आणि नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिराने गंतव्यस्थानी पोहोचतील.
ठाणे येथून सकाळी 11.07 ते दुपारी 3.51 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील गाड्या मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या मुलुंड ते माटुंगा दरम्यान मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि शीव स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर माटुंगा येथे पुन्हा अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील आणि निर्धारित स्थानकावर या गाड्या नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
ठाणे आणि वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावर सकाळी 11.10 ते संध्याकाळी 4.10 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येईल. ब्लॉक काळात वाशी/नेरुळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी 10.35 ते दुपारी 4.07 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या वाशी / नेरुळ / पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सेवा तसेच पनवेल / नेरुळ / वाशी येथून सकाळी 10.25 ते दुपारी 4.09 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील.