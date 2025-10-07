आलिशान फ्लॅट लॉटरीशिवाय खरेदी करता येणार, ताडदेवमधील म्हाडाच्या घरांची ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर विक्री

सामना ऑनलाईन
|

दोन वेळा सोडतीत समावेश करूनही म्हाडाची ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमधील कोट्यवधी रुपयांची आलिशान घरे विक्रीविना धूळ खात पडली आहेत. आता या घरांची ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर विक्री करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला असून त्यासाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे ताडदेवसारख्या पॉश एरियातील ही घरे अर्जदारांना आता लॉटरीशिवाय खरेदी करता येणार आहेत.

ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमधील आलिशान घरे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी मिळाली आहेत. म्हाडाने पहिल्यांदा 2023च्या सोडतीत येथील सात घरांचा समावेश केला होता. 7 कोटी 52 लाख ते 7 कोटी 57 लाख या दरम्यान घरांच्या किमती ठेवल्या होत्या. विक्री न झाल्याने पुन्हा 2024 च्या सोडतीत येथील सहा घरांचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळी या घरांच्या किमती कमी करून त्या 5 कोटी 34 लाख ते 6 कोटी 77 लाख या दरम्यान ठेवल्या. किमती कमी करूनही या घरांची विक्री झालेली नाही.

प्राधिकरणाला दरमहा दीड लाखाचा भुर्दंड

क्रिसेंट टॉवरमधील या घरांच्या मेंटेनन्सपोटी म्हाडाच्या तिजोरीतून दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये खर्च होत आहेत. या घरांमुळे गेल्या तीन वर्षांत म्हाडाला 35 ते 40 लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई विद्यापीठाला ‘फिक्के’चा सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

पुण्यात पोलीसही असुरक्षित, कर्मचाऱ्यावर कोयत्याने लार; लॉ कॉलेज रस्त्यावरील घटना

वणीमध्ये शिवसैनिकांनी उईकेंचा ताफा अडवला; काळे झेंडे दाखवले

भरपाईच्या प्रस्तावाचे काम अजूनही सुरूच; अतिवृष्टीनंतरची आजची तिसरी कॅबिनेट, केंद्राची मदत आल्याशिवाय राज्याची मदत नाही 

सोनम वांगचुक अटक प्रकरण, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

राज्यात 199 महिला नगराध्यक्ष होणार; नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर

थातूरमातूर ‘पॅकेज’ची घोषणा नको! हेक्टरी 50 हजार आणि कर्जमाफी करा! उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

प्रभागरचनेला मंजुरी, जानेवारीच्या मध्यावर मुंबईत निवडणूक, महापालिकेत 227 वॉर्ड कायम

शिवसेनेचे शेतकऱ्यांसाठी उद्या राज्यव्यापी आंदोलन