Mumbai News – गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर मोठा अपघात टळला! पर्यटकांनी भरलेली मिनी बस भरतीच्या पाण्यात अडकली

सामना ऑनलाईन
|

गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर मोठा अपघात टळला आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांची भरतीच्या पाण्यात अडकल्याची घटना सोमवारी घडली. कोस्ट गार्ड आणि पोलिसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर सर्व पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. याप्रकरणी गोराई पोलीस ठाण्यात चालक आणि बस मालकाविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काही पर्यटक मिनी बसने गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी आले होते. चालकाने बस किनाऱ्याजवळ उभी केली होती. रविवारी रात्रीपासूनच समुद्रात हाय-टाईड असल्याने समुद्रात लाटा उसळल्या होत्या. भरतीमुळे काही क्षणातच पाणी किनाऱ्यावर आले आणि मिनी बस लाटांमध्ये अडकली. बस सर्व बाजूंनी पाण्याने वेढली गेली होती, ज्यामुळे ती बाहेर पडू शकली नाही.

सुदैवाने, स्थानिक रहिवासी आणि बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि बसमधील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. गोराई पोलिसांनी चालकाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे.

