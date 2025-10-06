Mumbai News – दादरमध्ये बेस्ट बस आणि टेम्पोमध्ये धडक, अपघातात एकाचा मृत्यू; चार जखमी

सामना ऑनलाईन
|

बेस्ट बस आणि टेम्पोमध्ये झालेल्या धडकेत एकाचा मृत्यू झाला तर चार पादचारी जखमी झाल्याची घटना मुंबईतील दादर परिसरात घडली. दादरमधील प्लाझा बस स्टॉपजवळ रविवारी रात्री उशिरा हा अपघात झाला. जखमींमध्ये तीन पुरुष आणि एक महिला यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बेस्ट बस वरळीहून सायन प्रतिक्षा नगरकडे जात असतानाच प्लाझा बस स्टॉपजवळ दादरहून येणाऱ्या भरधाव टेम्पोने धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की बस डाव्या बाजूला प्लाझा बस स्टॉपकडे घुसली आणि बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या प्रवासी, पादचाऱ्यांना धडकली. यात एकाचा मृत्यू झाला तर चौघे जखमी झाले. जखमींना सायन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

शहाबुद्दीन (37) असे मयताचे नाव आहे. तर राहुल अशोक पाडळे (30), रोहित अशोक पाडळे (33), अक्षय अशोक पाडळे (25) आणि विद्या राहुल मोटे (28) अशी जखमींची नावे आहेत. शिवाजी पार्क पोलिसांनी अपघाताचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राज्यभरात गुरुवारी टॅक्सीचालकांचा संप, प्रवासी सेवा एक दिवस बंद ठेवणार

चंद्रपूर पोलीसांची मोठी कारवाई, आरोपीकडुन 528 ग्रॅम एम.डी ड्रग्स जप्त,1 जण अटकेत

सरन्यायाधीशांवरील हल्लेखोर हा भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती आहे, संजय राऊत यांची जोरदार टीका

शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावाची वाट कसली पाहता, शहांच्या दौर्‍याआधीच पॅकेज जाहीर करायला हवे होते – हर्षवर्धन सपकाळ

जेवणात हळदीचा वापर किती प्रमाणात करावा? वाचा सविस्तर

हिरव्या मिरच्या चिरल्याने किंवा चटणी वाटल्याने हातांमध्ये जळजळ होतेय, तर हे घरगुती उपाय त्वरित आराम देतील

ठाण्यावर पाणीसंकट! 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान 10 टक्के पाणी कपात

Latur news – जून महिन्यात वाहून गेलेला पूल आजही त्याच अवस्थेत, औसा येथे जाण्यासाठी घालावा लागतोय सात किमीचा वळसा

फ्लिपकार्टवरुन मागवला आयफोन, पार्सल उघडल्यावर निघाले भलतेच