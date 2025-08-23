Mumbai News – मुंबई विमानतळावर 6 कोटी रुपयांचा गांजा जप्त, एका प्रवाशाला अटक

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाकडून गांजा जप्त करण्यात आला आहे. एअर इंटेलिजेंस युनिटने ही कारवाई करत आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असलेले 6,006 ग्रॅम गांजा हस्तगत करत एका प्रवाशाला अटक केली. कैस शेख असे अटक आरोपीचे नाव आहे.

कैस शेख हा बँकॉकहून व्हिएतजेट एअरलाइन्सच्या विमानाने पहाटे 1.15 च्या सुमारास विमानतळावर उतरला. यावेळी एअर इंटेलिजेंस युनिटने गुप्त माहितीच्या आधारे अटक करण्यात आली. शेखच्या स्कायबॅग्ज ट्रॉलीची तपासणी केली असता आत दोन कापडी पिशव्यांमध्ये लपवलेले 12 प्लास्टिकचे पॅकेट आढळले. चाचणीत हा पदार्थ गांजा असल्याचे सिद्ध झाले.

सदर माल आपला असल्याचे शेखने कबूल केले. त्याला एनडीपीएस कायदा, 1985 च्या अनेक कलमांखाली अटक करण्यात आली. या तस्करीमध्ये आणखी काही लोकांचा सहभाग आहे का याबाबत पोलीस तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – निलंगा तालुक्यातील रोपवाटिकेत एक कोटीचा भ्रष्टाचार, माहिती अधिकारातून बाब उघड

video

Video – 188 लोक एका घरामध्ये ज्याचा नंबरच नाही असे राहू शकतात का?

अहिल्यानगरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ, सात शेळ्यांचा फडशा पाडला

पुरामुळे दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना भाजप पदाधिकारी लावणी नृत्यात दंग; शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट

Ahilyanagar News – पिठोरी शनी अमावस्यानिमित्त तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापुरात भव्य यात्रा, भाविकांची तुडूंब गर्दी

अहिल्यानगरमध्ये कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या, आठवडाभरातील दुसरी घटना

Chandrapur News – जंगलात गेलेल्या बाप-लेकावर अस्वलाचा हल्ला, वडिलांची प्रकृती चिंताजनक

गंगास्नानासाठी जात असतानाच काळाचा घाला, रिक्षा आणि हायवाच्या धडकेत 8 जणांचा मृत्यू; 5 गंभीर जखमी

video

Video – लाडकी बहीण योजनेत 4800 कोटींचा घोटाळा!