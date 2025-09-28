Mumbai News – आर्थर रोड तुरुंगात कैद्याच्या हल्ल्यात अधिकारी गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|

कैद्यांच्या भांडणात हस्तक्षेप करायला गेलेल्या अधिकाऱ्यावर कैद्यावर हल्ला केल्याची घटना मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात घडली. या हल्ल्यात तुरुंग अधिकारी राकेश चव्हाण हे गंभीर जखमी झाले आहेत. चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून एन.एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात कैद्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अफान सैफुद्दीन खान आणि इतर दोन-तीन कैद्यांमध्ये भांडण सुरू होते. यावेळी अधिकारी राकेश चव्हाण यांनी भांडणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असता अफान नामक कैद्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. चव्हाण यांच्या डोक्यात वार केला असून डोळ्याजवळही गंभीर दुखापत झाली. चव्हाण यांच्यावर हल्ला केल्यानंतरही अफान शिवीगाळ आणि सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत होता.

तुरूंग कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ धाव घेत चव्हाण यांना सरकारी रुग्णालयात नेले. तुरुंग प्रशासनानेही या घटनेला दुजोरा दिला आहे. एन.एम. जोशी मार्ग पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. ही घटना कैद्यांमधील टोळीयुद्धाशी संबंधित आहे का याचाही पोलीस तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Chhattisgarh Encounter – छत्तीसगडमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार, घटनास्थळावरून हत्यारे जप्त

मराठवाड्यासाठी रात्र वैर्‍याची! छत्रपती संभाजीनगरातील 68 मंडळांत अतिवृष्टी, गोदाकाठच्या सर्वच जिल्ह्यांत हाहाकार

लातूर जिल्ह्यात भुगर्भातून आवाजाची मालिका सुरुच, वेधशाळेकडून भुकंप नसल्याचे स्पष्ट

माता न तू वैरिणी! चिकन मागितले म्हणून आईने लाटण्याने बेदम मारले, सात वर्षाच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

कोपरगावात गोदावरी नदी ओव्हरफ्लो, राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी जलसेतू पाण्याखाली; अनेक गावांचा संपर्क तुटला

… तर ही शांत वेदना उद्या आक्रोशात बदलेल, आमदार कैलास पाटील यांचा सरकारला इशारा

जायकवाडीचे सर्व दरवाजे 8 फूटांनी वर, पैठणमधील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले

Jalna Rain – भोकरदन तालुक्यात मुसळधार पावसाचा धुडगूस! दहाही मंडळात अतीवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान

Beed News गेवराई तालुक्यातील 32 गावांना पूराचा धोका, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यास सुरुवात