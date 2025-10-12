एसटी कामगारांचे उद्यापासून आझाद मैदानात आंदोलन; संयुक्त कृती समिती आक्रमक

एसटी कामगारांनी प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रलंबित थकीत 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळावी, यासाठी एसटीतील विविध 18 संघटनांच्या महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीतर्फे आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. हे आंदोलन सोमवारपासून आझाद मैदानावर सुरू होणार आहे. आर्थिक मागण्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीने दिला आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावरच हे आंदोलन होणार आहे.
कृती समितीमधील सर्व श्रमिक संघटनांची बैठक रविवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत कामगार संघटनांनी आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीला कृती समितीमधील महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर, एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे, हणमंत ताटे, श्रीरंग बरगे, पांडुरंग वाघमारे, दादाराव डोंगरे, बंडू फड, संतोष गायकवाड, राजेंद्र मोजाड, विनोद गजभिये, अरुण वीरकर, गौतम कांबळे, विश्वनाथ जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
एसटीमधील महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीमधील 16 संघटना व अन्य एक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनांनी सोमवारपासून आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या आहेत. त्यानुसार आता हे आंदोलन मुंबई सेंट्रलऐवजी आझाद मैदानावर होणार आहे. दिवाळी तोंडावर आली असून लवकरच शाळांना सुट्टी सुरू होणार असून प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून यातून काही मार्ग तत्काळ निघणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सोमवारी दुपारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत थकीत देणी रक्कम हप्ता सुरू करण्यात आला नाही तर धरणे व ठिय्या आंदोलन बेमुदत सुरू राहील, असेही कृती समितीच्या बैठकीत ठरले.