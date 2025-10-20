मुंबईतील अनेक भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा 

सामना ऑनलाईन
|

ऐन दिवाळीत मुंबईतील अनेक भागांत पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतानाही अनेक भागांत पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. शीव प्रतीक्षानगर, अंधेरी, जोगेश्वरी पूर्व, गोराई या भागांतील कमी दाबाच्या पाणीपुरवठय़ाचा सामना करीत आहेत. सणासुदीच्या दिवसांतही प्रशासन समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याने नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.

दिवाळीच्या अभ्यंगस्नानाला अनेक भागांत पाणीटंचाईची झळ सोसावी लागत आहे. जोगेश्वरी पूर्वेकडील अनेक भागांत कित्येक दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. शीव प्रतीक्षानगर परिसरातही गेल्या काही दिवसांपासून पाणीपुरवठा अतिशय कमी दाबाने होत आहे. संक्रमण शिबिरांमध्ये राहणाऱया कुटुंबांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पंचशील नगर, प्रतीक्षा नगर, जीटीबीचा परिसर या भागांतील नागरिकांना अक्षरशः टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कांदळवनांची जागा हस्तांतरित करण्यास दिरंगाई; 6 महिन्यांत जागा वन विभागाकडे सोपवा, हायकोर्टाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

मुरलीधर मोहोळ अजूनही गोखले  बिल्डरच्या कंपनीचे भागीदार, रवींद्र धंगेकर यांचा गंभीर आरोप

बोनससाठी कंत्राटी कामगारांचे आज आंदोलन, ‘गांधीगिरी’ पद्धतीने आयुक्तांना निवेदन देणार

court

वृद्ध आईला रोखण्यासाठी तैनात केलेले बाऊन्सर्स तत्काळ हटवा, हायकोर्टाचा मुलाला दणका

दापोलीत कोट्यवधी रुपयांची व्हेल माशाची उलटी जप्त

मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक सुधारा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, संयमाचा अंत पाहू नका; विविध प्रवासी संघटना आक्रमक

नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमण प्रकरणी उच्चस्तरीत समिती, अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

वरळीच्या महाकाली झोपडपट्टीत भीषण आग; 12 झोपड्यांचे नुकसान, सुदैवाने जीवितहानी नाही

Mumbai crime news – सोने तस्करी प्रकरणी दोन कर्मचाऱ्यांना अटक