Mumbai News – मालाडमध्ये दुचाकी डंपरला धडकल्याने अपघातात तरूणाचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|

दुचाकी डंपरला धडकल्याने झालेल्या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला एक गंभीर जखमी झाला आहे. निखिल कद्रे असे मयत तरूणाचे तर सुमित खैरनार असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. सुमितला उपचारासाठी ट्रॉमा केअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मालाड पूर्वेकडील पठाणवाडी उड्डाणपुलावर रविवारी पहाटे 1.30 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. याप्रकरणी कुरार पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

निखिल हा गोरेगावमधील आरे कॉलनीत तर सुमित मुकुंदनगरमधील रहिवासी आहे. दोघेही शनिवारी रात्री मालाड येथील हॉटेलमध्ये जेवायला गेले होते. जेवून घरी परतत असताना पठाणवाडीतील उड्डाणपुलावर ही घटना घडली. निखिलने अचानक ब्रेक लावला आणि उजवीकडे वळला असता पुढे जाणाऱ्या डंपरला धडकला. यात दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली. दोन्ही जखमींना जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात नेण्यात आले. निखिलला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले तर खैरनारवर उपचार सुरू आहेत.

घटनेनंतर डंपर चालक वाहन सोडून घटनास्थळावरून पळून गेला. कुरार पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवत त्याचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांनी फॉरेन्सिक आणि मेकॅनिकल तपासणीसाठी अपघातस्थळावरून सोडून दिलेला डंपर जप्त केला आहे. फरार चालकाची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि आसपासच्या भागातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जमिनीवर आदळून हवेत उडाले मग समुद्रात कोसळले, रशियात हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत 5 जणांचा मृत्यू

जपानमध्ये ६.७ तीव्रतेचा भूकंप, त्सुनामीचा इशारा

फी न भरल्याने परिक्षेला बसू दिले नाही, त्रस्त विद्यार्थ्याने महाविद्यालय परिसरातच स्वत:ला पेटवले

छत्तीसगडच्या सुकमा येथे आयईडी स्फोट, सीआरपीएफचा जवान जखमी

असा कुठला सर्व्हे असतो जो घरात डोकावतो? आदित्य ठाकरे यांच्या सवाल

महापालिका निवडणुकीसाठी 15 हजार कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाची कसरत

पुण्यात ‘दृश्यम’! पत्नीचा खून; मृतदेह भट्टीत जाळून पोलिसांत ‘मिसिंग’

लालपरी घेणार आता व्यावसायिक भरारी, प्रवासी वाहतुकीसोबतच एसटी महामंडळ उभारणार पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन

विखे पाटलांची गाडी फोडणाऱ्याला 1 लाखांचं बक्षीस, बच्चू कडूंची घोषणा