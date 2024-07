अनंत अंबानीच्या लग्नात बॉम्बस्फोटाची धमकी देणाऱ्या इंजिनियरला अटक

मुकेश अंबानी यांचा मुलगा अनंत अंबानी व राधिका मर्चंट यांच्या लग्नात बॉ्म्बस्फोट होणार असल्याची धमकी देणाऱ्या इंजिनियरला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. विरल शाह असे त्या तरुणाचे नावे असून गुजरातमधून त्याला अटक केली आहे. विरल हा गुजरातमधील वडोदरा येथील रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे.

Mumbai police arrest 32-year-old engineer from Gujarat for social media post on bomb threat at Anant Ambani’s wedding: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2024