बेशिस्त वाहनचालकांना ‘दशानन रावणा’ने शिकवले वाहतूकीचे नियन, मुंबई पोलिसांनी शेअर केला व्हिडीओ

सोशल मीडीयावर मुंबई पोलिसांनी शेअर केलेला एक व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर चक्क लंकापतींनी लोकांना हेल्मेट घालण्याबाबत जागृत करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

नुकतेच, मुंबई वाहतूक पोलिसांनी आज दसऱ्यानिमित्त 56 सेकंदाचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये मुंबईवासियांना हेल्मेट घालण्याबाबत जागृत केले जात आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहून तो शेअर केला जात आहे. व्हिडीओमध्ये रावणाच्या माध्यमातून हेल्मेट घालण्याबाबत मुंबईकरांना जागृत केले आहे, व्हिडीओमध्ये सगळ्यात आधी टाळे लावून आपली दहा तोंड घेऊन रावण शिड्या उतरताना दिसत आहेत. त्याच दरम्यान एक वयस्कर महिला रावणाला आवाज देताना बोलते, अहो भाऊ, सांभाळून त्यावर रावण हातानेच तो नीट असल्याचे साईन देतो.

Spare a thought for your safety for you don’t have ten heads to spare.

Have a happy and safe #Dussehra #WearAHelmet #VictoryOfSafety #PillionAsWell pic.twitter.com/u43Um0LUP9

— मुंबई पोलीस – Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 5, 2022