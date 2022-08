मुंबईत पुन्हा 26/11 सारखा हल्ला करू, मुंबई पोलिसांना आले धमकीचे संदेश

रायगडच्या समुद्र किनाऱ्यावर संशयास्पद बोट सापडल्याने राज्यात हाय अलर्ट जारी केलेला असतानाच मुंबई पोलिसांना आज मुंबईवर 26/11 सारखा दहशतवादी हल्ला करू अशी धमकी देणारे मेसेज आले आहेत. सहा दहाशतवादी मुंबईवर या हल्ल्यासाठी तयार असल्याचे या संदेशात म्हटले आहे. या संदेशांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी केली जात आहे. हे मेसेज मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक नियंत्रण कक्षाच्या व्हॉट्सअॅपवर आले आहेत.

A threat message warning of a 26/11-like terrorist attack was sent to the WhatsApp number of Mumbai Police traffic control from a Pak-based phone number. The threat message states that 6 people will execute the plan in India. Probe underway: Mumbai Police source

