ऑफिसमध्ये घुसून मारहाण, बंदुकीच्या धाकाने अपहरण; आमदार प्रकाश सुर्वेंच्या मुलावर गुन्हा दाखल

व्यावसायिकाला बेदम मारहाण आणि बंदुकीचा धाक दाखवून त्याचे अपहरण केल्याप्रकरणी मिंधे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे (MLA Prakash Surve) यांचा मुलगा राज सुर्वे (Raj Surve) याच्यासह 10 ते 12 जणांवर वनराई पोलीस स्थानकामध्ये (Vanarai Police station) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘ग्लोबल म्युझीक जंक्शन’ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकुमार सिंग (Rajkumar Singh) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे.

Mumbai police registered FIR in Vanarai Police station against Shivsena (Shinde faction) MLA Prakash Surve’s son Raj Surve and others for allegedly kidnaping a businessman Rajkumar Singh for ransom from the Goregaon East area yesterday. Police named 5 accused including Raj Surve…

— ANI (@ANI) August 10, 2023