महत्त्वाचे – चोरीला गेलेला ऐवज मूळ मालकांना पुन्हा मिळाला

दक्षिण प्रादेशिक विभागातील परिमंडळ-1 अंतर्गत येणाऱया पोलीस ठाण्यांत दाखल मोबाईल, दुचाकी व चारचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणत 211 मोबाईल, 16 दुचाकी व एक चारचाकी शोधून काढण्यात पोलिसांना यश मिळाले. आज त्यांच्या मूळ मालकांना त्यांचे मोबाईल व गाडय़ा परत करण्यात आल्या.
परंतु 150 मालक आल्याने त्यांना त्याचे वाहन, मोबाईल परत करण्यात आले. परिमंडळ-1 मधील पोलिसांनी गहाळ तसेच चोरीला गेलेला ऐवज शोधून काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले होते.
जेव्हा अत्याचार होईल, तेव्हा जिहाद होणार
जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या गव्हार्ंनग बॉडीच्या बैठकीत मौलाना महमूद मदनी यांनी धक्कादायक वक्तव्य केले. जिहादसारखे शब्द मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी दहशतवादी आणि हिंसेसोबत जोडण्यात येत आहेत. जिहादचा अर्थ अन्यायाविरोधात संघर्ष, असा होतो. जेव्हा जेव्हा अत्याचार होईल, तेव्हा जिहाद होणार, असे मदनी म्हणाले. ‘मुस्लिमांना सतत लक्ष्य करण्यात येत आहे. बुलडोझर कारवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार इत्यादींद्वारे द्वेष पसरविण्यात येत आहे. लव्ह जिहाद, लँड जिहाद यासारखे शब्द त्यासाठी वापरले जात आहेत. राज्यघटनेचे पालन करावे, तरच सर्वोच्च न्यायालय खऱया अर्थाने सर्वोच्च ठरेल, असेही मदनी म्हणाले.