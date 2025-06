Mumbai Red Alert – मुंबईत पुढील तीन तासांसाठी पावसाचा रेड अलर्ट! ठाणे, नवी मुंबईतही जोरदार सरी बरसणार, IMD चा इशारा

मुंबईत दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास अचानक ढग दाटून आले आणि पावसाला सुरुवात झाली आहे. दक्षिण मुंबईत सध्या पाऊस आणि ढगांचा गडगडाट सुरू आहे. हवामान विभागाने मुंबईत पुढील दोन ते तीन तासांसाठी रेड अलर्ट दिला आहे. हवामान विभागाने मुंबईसह उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

7 Jun,2.20 pm,Mumbai radar obs indicate very intense cloud mass of 6-8 km height ovr South Mumbai to central.Possibility of mod-intense spells of rain there for next 1,2 hrs. #Thane , #MumbaiSuburbs possibility of mod spells with occasional intense spells. #NaviMumbai must watch. pic.twitter.com/bDBJ5Y1KYc

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पावसाचे काळे ढग दाटून आले आहेत. हे मोठे ढग मुंबईवर 6 ते 8 किलोमीर उंचीवर आहेत. त्यामुळे पुढील दोन ते तीन तासांत दक्षिण मुंबई, मध्य मुंबईसह उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. मुंबईसह ठाणे आणि नवी मुंबईतही जोरदार पाऊस कोसळेल, असे हवामान विभागाने म्हटले आहे.

7 Jun, 1.35 pm, Rainfall status in past 1 hr over Mumbai Thane & NM.

Some intense spells occurred over city side, suburbs and NM side.

Rainfall with thunder to continue for next 2,3 hrs as per the radar and satellite obs. Stay safe.

Watch for IMD updates please. pic.twitter.com/rFB8WU2xty

