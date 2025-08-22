शेअर बाजारात अच्छे दिन, गुंतवणूकदार मालामाल

सामना ऑनलाईन
|

शेअर बाजारात लागोपाठ सहाव्या दिवशी अच्छे दिन पाहायला मिळाले. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स गुरुवारी 142 अंकांनी वधारून 82 हजार अंकांवर बंद झाला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्ट 33.20 अंकांनी वधारून 25,083 अंकांवर स्थिरावला. शेअर बाजारातील बीएसईमधील लिस्टेड कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅपिटलायझेशन 456.19 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. याचाच अर्थ गुंतवणूकदारांनी एका दिवसात 2 हजार कोटी रुपयांची कमाई केली. शेअर बाजारात आज बजाज फिनसर्वच्या शेअर्समध्ये 1.12 टक्के वाढ झाली. आयसीआयसीआय बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बजाज फायनान्स, एल अँड टीचे शेअर्स वाढले. तर पॉवर ग्रीड, इटरनल, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, अदानी पोर्टस् शेअर्समध्ये घसरण झाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जे पक्ष फोडले, त्याच पक्षांकडे मतं मागता; तुम्हाला तुमची मतं फुटायची भीती वाटत आहे का? संजय राऊत यांचा सवाल

बोलायला त्रास, नीट चालताही येईना; विनोद कांबळीची तब्येत पुन्हा बिघडली, भावाने दिली अपडेट

हिंदुस्थान आजही अंतराळातून सारे जहां से अच्छा दिसतो, शुभांशु शुक्ला यांनी ऑक्सिओम-4 मोहिमेचा अनुभव सांगितला

रॅपिडोला खोट्या जाहिराती भोवल्या, 10 लाखांचा दंड

विद्यार्थ्यांनी बनवली एआय पॉवर इलेक्ट्रिक बाईक

supreme court

लग्नानंतर पती-पत्नी पूर्ण स्वातंत्र्याचा दावा करु शकत नाही

राष्ट्रीय पुरस्कार घ्यायला माझा एक हात पुरेसा! हातावर शस्त्रक्रिया झाल्याची शाहरुखची कबुली

Jaswinder Bhalla – प्रसिद्धी विनोदी कलाकार जसविंदर भल्ला यांचे निधन, वयाच्या 65 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Air India Flight to Delhi Cancelled After Bird Strike on Landing in Pune

एअर इंडियाला 9,568 कोटींचा तोटा, नागरिक उड्डाण राज्य मंत्र्यांची लोकसभेत माहिती