एआयचा वापर करून व्हिडीओ छेडछाड केल्याचा आरोप; ट्रान्स महिलेची भावाविरोधात तक्रार

मुंबईत व्हायरल झालेल्या व्हिडीओ प्रकरणात एका ट्रान्सवुमनने आपल्या सख्ख्या भावावर गंभीर आरोप करत कफ परेड पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात अजित पवार गटातले मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे नावही चर्चेत आले होते.
तक्रारीनुसार, संबंधित ट्रान्स महिलेने तिचा भाऊ रवी यादव याच्यावर ब्लॅकमेल, बदनामी आणि AI चा वापर करून बनावट व्हिडीओ तयार केल्याचे आरोप केले आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार, भावाने दोन ते तीन वेगवेगळे व्हिडीओ एकत्र जोडून त्यात इतर व्यक्तीचे अश्लील फुटेज टाकले आणि तिचा चेहरा एआयच्या मदतीने मॉर्फ करून हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केला.
“हे व्हिडीओ पूर्णपणे बनावट आहेत. माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठीच हे कृत्य करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून तो मला ब्लॅकमेल करत आहे,” असा आरोप तिने केला. तसेच या प्रकरणात स्वतःसह मंत्री झिरवाळ यांच्याकडून पैसे उकळण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा दावा तिने केला आहे.
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, तक्रारदाराने या व्हिडीओची सत्यता स्पष्टपणे नाकारली आहे.
पोलीसांकडून तत्काळ कारवाई होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत तिने प्रश्न उपस्थित केला की, “त्याला अद्याप अटक का झाली नाही? तो सध्या कुठे आहे?” तसेच तिने लवकरात लवकर एफआयआर नोंदवून आरोपीचा शोध घेण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, कफ परेड पोलिसांनी तक्रार प्राप्त झाल्याचे म्हटले असून या आरोपांची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. तांत्रिक तपासणीद्वारे व्हिडीओमध्ये डिजिटल छेडछाड झाली आहे का आणि त्याचा मूळ स्रोत काय आहे, याचा शोध घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.