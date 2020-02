वाहतूक पोलीस हवालदार विलास शिंदेंचा मारेकरी अहमद कुरेशीला जन्मठेपेची शिक्षा

मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने अहमद कुरेशी नावाच्या आरोपीला वाहतूक पोलीस दलाचे हवालदार विलास शिंदे यांच्या हत्येप्रकरणी शुक्रवारी दोषी ठरवले होते. कुरेशीला शनिवारी मुंबईच्या सत्र न्यायलयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

Mumbai Court has sentenced accused Ahmed Ali Qureshi to life imprisonment and fined him Rs 50,000 for the murder of Policeman Vilas Shinde

