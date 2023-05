इंग्लंडच्या राजाला पुणेरी पगडीची भेट, मुंबईच्या डबेवाल्यांना राज्याभिषेक सोहळ्याचे निमंत्रण

इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ हिच्या निधनानंतर राजपुत्र चार्ल्स हे इंग्लंडचे नवे राजे होणार आहेत. त्यांच्या राज्याभिषेक सोहळा 6 मे रोजी आयोजित करण्यात आला असून, या सोहळ्याला मुंबईचे डबेवालेही हजर राहणार आहेत. मुंबईच्या डबेवाल्यांना ब्रिटीश दूतावासाकडून निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. या सोहळ्याला जाणाऱ्या डबेवाल्यांनी इंग्लंडच्या राजासाठी काही भेटवस्तूही खरेदी केल्या आहेत. यामध्ये पुणेरी पगडी आणि उंची उपरण्याचा समावेश आहे.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai’s Dabbawalas purchase gifts – Puneri Pagadi & a shawl of the Warkari community – for Britain’s King Charles III, ahead of his coronation ceremony on May 6.

They say that they have been sent invitations by British Consulate, British Embassy. pic.twitter.com/88RlOhxidQ

— ANI (@ANI) May 2, 2023