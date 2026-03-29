IPL 2026 – मुंबईचा धक्कादायक निर्णय, वर्ल्डकप विजेता कॅप्टन सूर्यकुमार यादव चक्क ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’

आयपीएल 2026 च्या हंगामातील मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) या पहिल्याच सामन्यात एक मोठा निर्णय पाहायला मिळाला. हिंदुस्थानला टी-20 विश्वचषक जिंकून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला मुंबई इंडियन्सने थेट प्लेइंग इलेव्हनमध्ये न ठेवता ‘इम्पॅक्ट सब’ म्हणून राखीव खेळाडूंच्या यादीत स्थान दिले आहे.

वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात मुंबईने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ए.एम. गझनफर याने आज मुंबईसाठी पदार्पण केले. तसेच मुंबईने क्विंटन डी कॉकच्या ऐवजी रायन रिकलटनला सलामीला संधी दिली आहे.

मुंबईने संघात अष्टपैलू शार्दुल ठाकूरला स्थान देऊन फलंदाजीची खोली वाढवण्यात आली आहे, तर फिरकी गोलंदाजीसाठी अतिरिक्त पर्याय ठेवण्यात आला आहे.

सूर्यकुमार फलंदाजी करणार?
सूर्यकुमार यादव हा मुंबई इंडियन्सचा अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू असून २०१२ मध्ये त्याने या संघासाठी पदार्पण केले होते. आता सामन्याच्या परिस्थितीनुसार, दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ म्हणून त्याला मैदानात उतरवले जाण्याची शक्यता आहे. घरच्या मैदानावर (वानखेडे) होत असलेल्या या सलामीच्या सामन्याकडे चाहत्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – मुंबईच्या संघात अल्लाहला स्थान, एकही सामना न खेळता आयपीएल जिंकलेला हा खेळाडू आहे तरी कोण?

IPL 2026 – वानखेडेवर रंगणार MI vs KKR मध्ये थरार, हेड टू हेडमध्ये कोणता संघ पुढे?

साक्षी बुरकुलेला वेटलिफ्टिंगमध्ये सुवर्ण

IPL 2026 लिलावानंतर आयपीएलमधून माघार घेणाऱ्या खेळाडूंवर सुनील गावस्कर संतापले; BCCI कडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

बंगळुरूचा विजयारंभ! उद्घाटनाच्या लढतीत हैदराबादचा पराभव

जलतरणात महाराष्ट्राची पदक पंचमी; तन्वीला सुवर्णासह 1 रौप्‍य, पलाशला 2 रौप्‍य, भक्तीशला 1 कांस्य

वेस्ट इंडिजच्या स्टार खेळाडूचे कमबॅक, आंतरराष्ट्रीय निवृत्ती मागे; 9 वर्षांनंतर पुन्हा खेळणार ‘रेड बॉल’ क्रिकेट

IPL 2026: “यंदा इतिहास बदलणारच!”… मुंबई इंडियन्सचे कोच महेला जयवर्धने यांनी रणशिंग फुंकले

IPL 2026 धोनीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का; दुखापतीमुळे पहिल्या दोन आठवड्यातील सामन्यांना मुकणार