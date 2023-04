Mumbia crime news पानटपरी चालकांना ‘चुना’ लावणाऱ्या तोतया पोलिसाला मुंबईत अटक

पानटपरी चालकांना निशाणा बनवून त्यांच्याकडून खंडणी उकळणाऱ्या तोतया पोलिसाला मुंबईतील साकिनाका पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून एक बनवाट पोलीस ओळखपत्र आणि विदेशी सिगारेटची अनेक पाकिटे जप्त केली आहेत.

कैलास खामकर (वय – 45) असे अटक करण्यात आलेल्या तोतया पोलिसाचे नाव आहे. मंगळवारी सायंकाळी पोलीस उपनिरीक्षक यश पालवे (Sub-inspector Yash Palwe) पोलीस व्हॅनद्वारे जात असतानाच आरोपी कैलास हा चकाला मेट्रो स्थानकाजवळ दुचाकी घेऊन उभा असल्याचे त्यांना दिसले. पहिल्या नजरेतच यश यांना त्याच्यावर संशय आला.

आरोपी खाकी कपड्यात होता, परंतु तो वापरत असलेली दुचाकी मात्र ट्राफिक पोलीस वापरतात तशी होती. आरोपीच्या दुचाकीवर ‘पोलीस’ असे स्टीकर लावण्यात आले होते, तसेच पोलीस उपनिरीक्षकाच्या वर्दीवर असणाऱ्या स्टारपेक्षाही जास्त स्टार आरोपीच्या वर्दीवर होते.

Mumbai’s Sakinaka police arrested a fake police officer who used to target paan shops and extort money from them on the pretext of keeping cigarettes in those shops. A police ID and several packets of foreign cigarettes recovered from his possession: Mumbai Police pic.twitter.com/RoD21jFEAs

— ANI (@ANI) April 14, 2023