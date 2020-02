मुझफ्फरपूर बालिकाश्रम लैंगिक अत्याचार, बिहारचा ‘दरिंदा’ ब्रजेश ठाकूरला जन्मठेप

बिहारमधील मुझफ्फरपूर बालिकाश्रमातील 30 बालिकांचे लैगिक शोषण करण्याच्या कटाचा सूत्रधार आणि बिहारच्या राजकारणातील एक “बाहुबली’ नेता ब्रजेश ठाकूरला दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने मंगळवारी आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. बालिकाश्रम चालवण्याच्या नावाखाली अनाथ बालिकांचे लैंगिक शोषण प्रकरणाचा आरोपी ब्रजेशला दोषी ठरवत न्यायालयाने त्याला आयुष्यभर तुरुंगात खाडी फोडायला पाठवावे असा निकाल दिला. या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी मोहम्मद साहित उर्फ विक्तिला पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

साकेत कोर्टाने 20 जानेवारीला या प्रकरणी ब्रजेश ठाकूरसह 19 आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. सर्व आरोपींवर बालिकागृहातील मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणातील दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ यांनी हा निकाल दिला. याप्रकरणी आरोपींविरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

