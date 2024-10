महाविकास आघाडीचे जागावाटप आज संध्याकाळी किंवा उद्या जाहीर होईल, नाना पटोले यांची माहिती

महाविकास आघाडीचा 85-85-85 असा फॉर्म्युला ठरला आहे अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. तसेच आज संध्याकाळी किंवा उद्या जागावाटप जाहीर होईल असेही नाना पटोले म्हणाले.

#WATCH | Pune: On seat sharing for #MaharashtraElection2024, Maharashtra Congress chief Nana Patole says, “We came up with the 85-85-85 formula yesterday. Our seat declaration will happen by this evening or tomorrow.” pic.twitter.com/YFRC2ifSMW

— ANI (@ANI) October 24, 2024