नाम फाउंडेशन चिपळूणमध्ये पुन्हा गाळमुक्त अभियान राबवणार; नाना पाटेकर यांची माहिती

सामना ऑनलाईन
|

चिपळूणमधील २०२१ च्या महापुरानंतर चिपळूण बचाव समितीने शहराच्या पूर व्यवस्थापनासाठी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे प्रशासनाने वाशिष्ठी आणि शिवनदीमध्ये गाळ काढण्यासाठी मोठी यंत्रणा पाठवली. त्यासोबतच, नाम फाउंडेशनच्या वतीने गाळमुक्त अभियान राबवण्यासाठी दुसरी यंत्रणा चिपळूणमध्ये पाठवण्यात आली होती.

या अभियानाच्या माध्यमातून वाशिष्ठी आणि शिवनदीचे पात्र रुंद आणि खोल करण्यात आले. परिणामी २०२१ नंतर सलग तीन वर्ष चिपळूणमध्ये पुराचे पाणी शिरले नाही. मात्र यंदा उशिरा आणि अतिमुसळधार पावसामुळे शहरात वाशिष्ठीचे पाणी शिरले, तरी प्रशासनाच्या योग्य नियोजनामुळे पातळी वाढली नाही. काही ठिकाणी अजून अधिक काम करण्याची गरज आहे.

चिपळूण बचाव समिती आणि प्रशासनाच्या विनंतीनुसार नाम फाउंडेशन पुन्हा चिपळूणमध्ये गाळमुक्त अभियान राबवणार आहे. अभिनेते आणि नाम फाउंडेशनचे संस्थापक नाना पाटेकर यांनी “आपण सर्वांनी मिळून चिपळूणमध्ये अधिक काम करूया,” असे आवाहन केले. या संदर्भात नाम फाउंडेशनचे कोकण समन्वयक समीर जानवलकर, समन्वयक महेंद्र कासेकर आणि देशपांडे यांनी नाना पाटेकर यांची शुक्रवारी पुण्यात भेट घेतली. सध्या पावसाचा जोर असल्याने, सप्टेंबरनंतर पावसाचे थांबलेल्यानंतर या अभियानाची बैठक घेऊन नियोजन करण्यात येणार आहे. गाळाचे नियोजन चिपळूणचे प्रांत अधिकारी आकाश लिगाडे, मुख्याधिकारी विशाल भोसले आणि चिपळूण बचाव समितीच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाणार आहे.

याशिवाय, चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शेखर निकम यांनी नाना पाटेकर यांची भेट घेतली. या बैठकीत त्यांनी गाळ काढण्यासंदर्भात नियोजनपूर्व चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच, चिपळूणसोबतच संगमेश्वरमधील नद्यांमध्येही गाळमुक्त अभियान राबवण्याची विनंती केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रिस्टन कॅबोट यांचा घटस्फोटासाठी अर्ज, Cold Play मधील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिन्याभरातच घेतला निर्णय

चंद्रपुरात बाऊनशुगर, हेरॉईन जप्त; दोन जणांना अटक, गुन्हे शाखेची मोठ कारवाई

काशी विश्वनाथाच्या पुजाऱ्यांवर भोलेनाथ प्रसन्न; मिळणार 200 टक्के पगारवाढ

US Open 2025- आर्यना सबालेंका सलग दुसऱ्यांदा बनली यूएस ओपन चॅम्पियन

गणपती गेले गावाला चैन पडेना आम्हाला; रत्नागिरीत बाप्पाला भक्तीभावात निरोप

लज्जास्पद! वडिलांच्या वयाच्या व्यक्तीकडून बसमध्ये तरुणीचा विनयभंगाचा प्रयत्न; व्हिडीओ व्हायरल

Bomb Blast in Cricket Match – पाकिस्तानात क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉम्बस्फोट, एकाचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी

चंद्रपूरमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत भाजपमधील कलह चव्हाट्यावर, मुनगंटीवार आणि जोरगेवारांचे वेगवेगळे मंडप

Jalna Honor Killing – बदनापूर तालुक्यात दावलवाडीत बापाने लेकीला संपवले, गळफास घेतल्याचा रचला बनाव