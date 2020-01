नायर रुग्णालयात दोन डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाईकांची मारहाण

मुंबई येथील नायर रुग्णालयात दोन निवासी डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मारहाण केल्याचं वृत्त आहे. या मारहाणीविरोधात नायर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अधिक सुरक्षेची मागणी केली आहे.

शनिवारी सकाळी नायर रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका 13 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनी दोन निवासी डॉक्टरांना मारहाण केली. त्यानंतर रुग्णालयाचा ओपीडी विभाग बंद करून डॉक्टरांनी या कृत्याचा निषेध केला.

Mumbai: Maharashtra Association of Resident Doctors, Nair Hospital, condemns alleged attack on the doctors & demands adequate security at each ward of the hospital for a short time. “We shall resume duties after fulfillment of the same,” they say. https://t.co/H5F8dPy5vZ

