अभिनेत्याने भर स्टेजवर प्रसिद्ध अभिनेत्रीला मारला धक्का, नेमकं काय घडलं?

तेलुगू सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण कायम कोणत्या कोणत्या कारणासाठी चर्चेत असतात. कधी सिनेमासाठी तर कधी अन्य कारणामुळे ते लाइमलाइटमध्ये असतात. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून त्यात ते अभिनेत्री अंजलीला धक्का देताना दिसले, त्यावरुन आता नेटकरी संतापले असून त्यांना प्रचंड ट्रोल केले जाते आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये नंदमुरी बालकृष्ण फिल्म ‘गॅग्स ऑफ गोदावरी’च्या इव्हेण्ट दरम्यान स्टेजवर चालताना दिसत आहेत. दरम्यान स्टेजवर बरेच जण आधीच उपस्थित होते. त्यावेळी तेथे अभिनेत्री अंजलीही होती. दरम्यान नंदमुरी अंजलीला म्हणतात की, स्टेजवर थोडी जागा करते, अंजलीने तिच्यासोबत उभी असलेल्या नेहा शेट्टीसोबत जागा देत होती. मात्र साडी नेसल्यामुळे ती अलगद चालत होती. तेव्हाच नंदमुरी बालकृष्ण यांनी तिला धक्का दिला. नंदमुरींनी अचानक असा धक्का दिल्याने तिचे संतुलन बिघडते. नंदमुरींच्या या कृत्याने आधीतर तिला धक्का बसतो मात्र त्यानंतर ती हसायला लागते. नंतर ती नेहा शेट्टीचा हात पकडते. त्यावेळी नंदमुरी दोघींना काहीतरी सांगताना दिसत आहेत. त्यावेळीही अंजली हसताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडीयावर तुफान व्हायरल होत आहे आणि नंदमुरी बालकृष्ण यांनी एका महिलेसोबत केलेल्या या कृत्याने प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.

pic.twitter.com/D5LXzUHRB1

— Out of Context Telugu (@OutOfContextTel) May 29, 2024