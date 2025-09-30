शेतकऱ्यांनी भाजप आमदाराचे अडवले वाहन, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी

सामना ऑनलाईन
|

बारड (ता. भोकर) येथे शेतकऱ्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करून प्रति एकर ५० हजार रुपये मदत देण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी (३० सप्टेंबर २०२५) रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी भोकरहून नांदेडकडे जाणाऱ्या भाजप आमदार राजेश पवार यांचे वाहन शेतकऱ्यांनी अडवून त्यांना जाब विचारला. सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर न केल्यास पुढच्या वेळी वाहन फोडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला, यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.

शेतकऱ्यांनी सकाळपासून बारड येथे रास्ता रोको सुरू केला होता, ज्यामुळे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. शेकडो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी आमदार राजेश पवार यांचे वाहन आंदोलनस्थळी आल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांना घेराव घालत संतप्त सवाल केले. “शेतकऱ्यांवर आस्मानी संकट कोसळले असताना तुमचे सरकार बघ्याची भूमिका घेते. ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही? ५० हजार रुपये प्रति एकर मदत देणार की नाही?” असे प्रश्न विचारत त्यांनी आमदारांना धारेवर धरले. सुमारे अर्धा तास हा गोंधळ सुरू होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून आमदारांचे वाहन पुढे मार्गस्थ केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लातूर जिल्ह्यात भूगर्भातून गूढ आवाज, तज्ज्ञांकडून वैज्ञानिक तपासणी आणि मार्गदर्शन मिळण्याची प्रशासनाची मागणी

सरकार आंधळे आहे का? अशा प्रकारे कोणी ISI एजंट बनतं का? सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने व्यक्त केला संताप

Dharashiv News – खवा उद्योग बुडाला! भूम-परंड्याचे अर्थचक्र थांबले

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्राविरुद्ध मोठी कारवाई, ED चे मुंबई आणि इंदूरमधील 6 ठिकाणी छापे

मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर वृद्धाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; नवी मुंबई महानगरपालिका, पोलिसांविरोधात निदर्शन

ऐन दिवाळीत एसटीची दरवाढ होणार; सणासुदीत प्रवाशांच्या खिशाला भुर्दंड

बिहार SIR ची अंतिम यादी जाहीर, पहिल्या ड्राफ्टमधून ६५ लाख लोकांची वगळण्यात आली नावे

Marathwada Flood – तातडीने ओला दुष्काळ आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

pm-advisor-criticizes-high-court-vacations-lawyers-hit-back

पंतप्रधानांच्या सल्लागाराची उच्च न्यायालयांच्या सुट्ट्यांवरून टीका, वकिलांनी दिलं सडेतोड उत्तर