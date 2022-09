चंदीगढ विमानतळाला शहीद भगत सिंग यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. या रविवारच्या मन की बात मध्ये त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

Chandigarh airport to be named after Shaheed Bhagat Singh: PM Narendra Modi in Mann Ki Baat

— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2022