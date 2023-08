वाजपेयी नाही तर नरसिंहराव भाजपचे पहिले पंतप्रधान होते; काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचे विधान

भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांचे नाव घेतले जाते. मात्र काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) यांनी वाजपेयी नाही तर पी.व्ही. नरसिंहराव (P V Narasimha Rao) भाजपचे पहिले पंतप्रधान असल्याचे म्हटले. एवढेच नाही तर नरसिंहराव जातीयवादी होते असा आरोपही त्यांनी केला. मणिशंकर अय्यर यांचे ‘मेमोयर्स ऑफ ए मेवरिक – द फर्स्ट फिफ्टी इयर्स (1941-1991)’ (Memoirs of a Maverick — The First Fifty Years (1941-1991)) हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. प्रकाशन सोहळ्यावेळी बोलताना अय्यर यांनी नरसिंहरावर यांच्यावर आरोप केले.

मणिशंकर अय्यर यांनी यावेळी एक जुना किस्साही सांगितला. ‘राम-रहिम’ यात्रा सुरू केल्यानंतर नरसिंहराव यांनी आपल्याशी याबाबत संवाद साधला. या यात्रेबाबत आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र माझ्या धर्मनिरपक्षेतेच्या व्याख्येशी ते सहमत नव्हते. यावर मी त्यांना यात काय चूक आहे असे विचारले असता ते म्हणाले की, मणी तुला कळत नाहीय की हा हिंदू देश आहे. भाजपचेही हेच म्हणणे आहे असे म्हणत मी माझ्या खुर्चीवर बसलो. त्यामुळे भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी नाही, तर पी.व्ही. नरसिंहराव होते, असे मणिशंकर अय्यर म्हणाले.

अनावधानाने झाले पंतप्रधान

राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 1991 ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर काँग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी 21 जून 1991 रोजी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. 23 सप्टेंबर 1996 पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते.

राजीव गांधींची ती सर्वात मोठी चूक

बाबरी मशीद प्रकरण हाताळताना राजीव गांधींवर (Rajiv Gandhi) केलेल्या टिकेबाबत विचारले असता अय्यर म्हणाले की, मी समविचारी आहे. मला वाटते की पायाभरणी चुकीची होती. ते पुढे म्हणाले की, आर.के. धवन यांना पीएमओमध्ये आणणे राजीव गांधी यांची सर्वात मोठी चूक होती. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर सोनिया गांधींनी (Sonia Gandhi) राजकारणात पाऊल ठेवल्याबद्दल अय्यर यांनी त्यांचे कौतुक केले. राजीव गेल्यानंतर अनेकांना वाटले की या माणसाला (मणिशंकर अय्यर) आता संपवूया, पण सोनिया गांधींमुळे मी पक्षात टिकून राहिलो, असेही ते म्हणाले.