ही घ्या यादी! आधी भ्रष्टाचाराचे आरोप, भाजपमध्ये प्रवेश करताच ‘क्लीन चिट’, शशी थरूर यांनी केली पोलखोल

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित मद्य घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआयने अटक केल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी मोदी सरकारवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केलाय. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ट्विटरद्वारे भाजपवर निशाणा साधला आहे.

शशी थरूर यांनी राजकीय नेत्यांची एक यादी शेअर केली आहे. या नेत्यांवर आधी भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते, परंतु सध्या ते भारतीय जनता पक्षामध्ये कार्यरत आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश करताच या नेत्यांना क्लीन चीट मिळाली. विशेष म्हणजे यातील काही केंद्रीय मंत्री असून काही भाजपशासित राज्यांचे आजी-माजी मुख्यमंत्रीही आहेत.

‘सध्या याची चर्चा सुरू आहे. माझ्याकडे जे आले ते मी शेअर करत आहे. त्यामुळे ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ या घोषणेबद्दल मला नेहमी आश्चर्य वाटते. मला वाटते की हे कदाचित फक्त गोमांसाबद्दल होते’, असे ट्विट शशी थरूर यांनी केले आहे. यासोबत त्यांनी नेत्यांची नावे असणारी एक यादीही शेअर केला आहे.

शशी थरूर यांनी शेअर केलेल्या यादीतील पहिलेच नाव केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे आहे. यासह कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, पश्विम बंगालमधील भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, शिंदे गटाच्या खासदार भावना गवळी, आमदार यामिनी जाधव व त्यांचे पती यशवंत जाधव आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांचा या यादीत समावेश आहे. कायद्यापुढे ही समानता आहे का? या शिर्षकाखाली ही नावे शेअरप करण्यात आलेली आहेत.

This is going around, so sharing as received. Always wondered about the meaning of न खाऊँगा न खाने दूँगा. I guess he was only talking about beef! pic.twitter.com/oggXdXX8Ac

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 28, 2023