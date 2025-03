मोदींचा प्रवास सूर्योदयापासून सूर्यास्ताकडे सुरू आहे; पंतप्रधानांच्या नागपूर दौऱ्यावर विजय वडेट्टीवार यांची टीका

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या (RSS) स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कार्यक्रमासाठी नागपूरच्या संघ मुख्यालयात येत आहेत. संघाचा इतिहास हा विभाजनाचा राहिला आहे. पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असल्याने त्यांचा प्रवास सूर्योदयाकडून सूर्यास्ताकडे होत असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

