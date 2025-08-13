PM Modi US Visit – पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौऱ्यावर जाणार, ‘प्रिय मित्र’ ट्रम्प यांच्याशी टॅरिफवर चर्चा होण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेसाठी (यूएनजीए) अमेरिका दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानमधून आयात होणाऱ्या वस्तुंवर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. यामुळे हिंदुस्थानवर मोठा आर्थिक बोझा पडला. या संकटाचा सामना कसा करणार असा प्रश्न उभा ठाकलेला असताना मोदी-ट्रम्प यांच्या संभाव्य भेटीत काय वाटाघाटी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेची शिखर परिषद सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्क येथे होणार आहे. 23 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या शिखर परिषदेला जगभरातील प्रमुख नेते उपस्थित राहतील. यासाठी पंतप्रधान मोदीही अमेरिका दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे.

