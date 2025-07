मोदींच्या भाषणानंतर काही तासांत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा केला हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा, म्हणाले…

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवा असे जगातील कोणत्याही नेत्यांनी आम्हाला सांगितले नव्हते, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत केले. हे विधान करून काही तास उलटत नाही तोच अमेरिरकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्धात आपणच मध्यस्थी केल्याचा दावा केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत 25 ते 30 वेळा हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध रोखल्याचा दावा केलेला आहे. हा दावा मोदी सरकारने स्पष्ट शब्दात खोडलेला नाही. मोदींनी लोकसभेत केलेल्या आपल्या भाषणातही ट्रम्प यांचा उल्लेख केलेला नाही. त्यात ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपणच युद्ध थांबवले असा दावा केल्याने विरोधक याच मुद्द्यावरून मोदी सरकारला संसदेत घेरण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | When asked if India is going to pay high tariffs, between 20-25%, US President Donald Trump says, “Yeah, I think so. India is my friend. They ended the war with Pakistan at my request…The deal with India is not finalised. India has been a good friend, but India has… pic.twitter.com/IYxParZqce

