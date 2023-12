शिवरायांचा आठवावा प्रताप! नौदलाने उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण संपन्न

‘ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र’ अशा द्रष्ट्या विचारांचे प्रशासक आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण सिंधुदुर्ग येथील राजकोट किल्ल्यात पार पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हे अनावरण करण्यात आले.

#WATCH | Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi unveils the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Rajkot Fort in Sindhudurg district. pic.twitter.com/g9Ekbz5AYU

