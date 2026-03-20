केसरकरांच्या काळात शिक्षण खात्यातील सर्व बदल्या आणि बढत्या खरात बाबाच्या शिफारशीने होत; संजय राऊत यांचा दावा

नाशिकचा भोंदू अशोक खरात याने महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे प्रकरण गाजत असतानाच आता माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि ऊोंदू अशोक खरात यांचे संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मोठा दावा केला आहे.

संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, केसरकर शिक्षण मंत्री असताना शिक्षण खात्यातील सर्व बदल्या आणि बढत्या याच खरात बाबाच्या शिफारशीने होत असत. त्या कामी बाबा अनेकदा नरिमन पॉइंट ट्रायडेंट मध्ये मुक्कामास असत! असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

या भोंदू बाबाने जी माहिती पोलिसांना दिली ती अत्यंत गोपनीय जरी असली तरी महाराष्ट्राच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळातले नऊ मंत्री हे या भोंदू बाबाचे नियमित भक्त होते आणि त्यांच्याकडे जाऊन रेग्युलर काही अत्यंत घृणास्पद प्रकारचे विधी करत होते. अंधश्रद्धा आहे, त्याहीपेक्षा महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक करणारे हे प्रकरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

US-Israel-Iran War – ११ देशांच्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करणं टाळा, DGCA ची मोठी ॲडव्हायझरी जारी

भोंदूबाबा अशोक खरातने 500 महिलांचं लैंगिक शोषण केले; गुलाबी गँगच्या अध्यक्ष संगीता तिवारी यांचा दावा

सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं; LPG ची परिस्थिती अजूनही गंभीर, तुमची व्यवस्था तुम्ही करा, पेट्रोलियम मंत्रालयाचं वक्तव्य

Ashok Kharat News – मुख्यमंत्र्यांनी रुपाली चाकणकरांना पदावरून हाकलून द्यावं, विजय कुंभार यांची मागणी

महागाईचा भडका! पावर पेट्रोलसह औद्योगिक डिझेलच्या दरात मोठी वाढ; उद्योगांना आणखी एक फटका

अशोक खरातला भोंदुगिरीची सुपारी देणारे राजकीय राक्षस कोण? रोहित पवार यांचा सवाल

Israel Iran War – युद्धामुळे कतार होरपळला; अमेरिकेने फायदा कमावला

अमेरिकेची ट्रिपोली युद्धनौका अरबी समुद्रात दाखल होणार, होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न

देशातल्या LPG टंचाईमुळे इराणचे महावाणिज्य दूत दुःखी, हिंदुस्थान जुना मित्र आणि सहकारी असल्याची दिली प्रतिक्रिया