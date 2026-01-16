Nashik News –  नाशिक महापालिकेतील प्रभाग क्र. 15 ची मतमोजणी थांबवण्यात आली

सामना ऑनलाईन
|

 

नाशिक महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 15 ची मतमोजणी थांबवण्यात आली असून, मतदानाची वेळ साडेपाच वाजतानाची असताना पाच वाजून 21 मिनिटांनी मशीन बंद झाल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे मतमोजणी थांबवली.

नाशिक मुकेश शहाणे अपक्ष उमेदवार यांना भाजपने उमेदवारी मागे घ्यायला लावली  होते ते आता टपाली मतमोजणीत आघाडीवर आहेत. त्यांना या निवडणुकीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी पाठिंबा दर्शवला होता.

नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 29 मधील भाजपचे बंडखोर उमेदवार आणि माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. नाशिकमध्ये भाजपचे दोन बंडखोर मुकेश शहाणे आणि शशिकांत जाधव आघाडीवर.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

mohit kamboj bmc unauthorized construction

कंबोज- अमेरिका – ईव्हीएम – भाजपा आणि अघोरी बहुमत… अखिल चित्रे यांनी सांगितली क्रोनोलॉजी

BMC Election Results 2026 LIVE : मुंबईत शिवशक्तीने खाते उघडले, वॉर्ड क्रमांक 182 मधून मिलिंद वैद्य विजयी

Pune News – पुण्यामध्ये काँग्रेसने उघडलं खातं

Kolhapur Election Results News Live 2026 – कोल्हापुरात काँग्रेसचे चार उमेदवार विजयी, 21 ठिकाणी आघाडी

Vasai Virar Election Results News Live 2026 : वसई विरारमध्ये शिट्टी वाजणार, सर्व जागांवर बविआ आघाडीवर

मतमोजणीआधी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राडा; शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे पोलिसांचा लाठीचार्ज

Dhule News- धुळे महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप चार जागांवर आघाडीवर

Latur Municipal Corporation Election Results 2026 – भाजपला मोठा धक्का; मतमोजणीत पिछाडीवर

Chandrapur Municipal Election – मतमोजणीला सुरुवात; विजय वडेट्टीवार यांचा निवडणूक आयोगावर निशाणा