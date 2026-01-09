नाशिकमध्ये बडगुजर विरुद्ध शहाणे वाद टोकाला

सामना ऑनलाईन
|

फॉर्मच्या पळवापळवीतून प्रभाग 29 मध्ये दीपक बडगुजरने भाजपाची उमेदवारी पदरात पाडून घेतली, यामुळे अर्ज बाद झालेल्या माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी आव्हान दिले. त्यांच्यातील या वादाने प्रचार काळात टोक गाठले आहे. बडगुजर समर्थकाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याने शहाणे संतापले, तर दीपक बडगुजरने कार्यकर्ता हर्षल थोरातला मतदारांच्या स्लिप वाटपावेळी मारहाण झाल्याचा बोभाटा केला आहे. मतदारांचा डेटा असलेली वही फाडून त्याच्या कानशिलात लगावली. याबाबत अंबड पोलिसांत अदखलपात्र गुह्याची नोंद घेण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…म्हणून मुंबई महाराष्ट्रात टिकली, फडणवीसांच्या टिकेला संजय राऊत यांचे सणसणीत प्रत्युत्तर

सत्तास्थापनेसाठी वैचारिक सुंता; काँग्रेसच्या निलंबित नगरसेवकांवर रवींद्र चव्हाणांनी ससाण्यासारखी झडप घातली! – संजय राऊत

विलासरावांवर बोलण्याची चव्हाणांची पात्रता नाही

तडीपार गुन्हेगार भाजपच्या प्रचारासाठी मतदारसंघात

नऊ महिन्यांची गरोदर महिला रिंगणात

मतदान करा अन् खरेदीवर सवलत मिळवा, मालेगावात कापड व्यापारी संघटनेची योजना

शिवसेनेला भारतीय बहुजन आघाडीचा पाठिंबा

ज्याचा आधी केला पराभव आता त्याचाच करावा लागतोय प्रचार, आयात उमेदवाराचा प्रचार करण्याची नामुष्की

भाजप पाठोपाठ शिंदे गटाचे एमआयएमशी ‘गॅटमॅट’, परळी नगरपालिकेत युती, मुबारक म्हणत दानवेंनी मिध्यांना डिवचलं