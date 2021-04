Video – नाशिकमधील रुग्णालयात ऑक्सिजन गळतीमुळे 22 जणांचा मृत्यू

नाशिकमधील झाकिर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन टाकीतून झालेल्या गळतीमुळे 22 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. अन्न व सुरक्षा मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगाणे यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून जे या घटनेसाठी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सध्या रुग्णालयात रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू असून काही रुग्णांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यात येत आहे.

22 patients at hospital die due to low oxygen supply following leakage in Nashik: district collector — Press Trust of India (@PTI_News) April 21, 2021

It’s an unfortunate incident. As per preliminary info, we’ve learnt that 11 people died. We’re trying to get a detailed report. We’ve ordered an enquiry as well. Those who are responsible will not be spared: FDA Minister Dr Rajendra Shingane on Nashik Oxygen tanker leak incident pic.twitter.com/sT7M8XbatF — ANI (@ANI) April 21, 2021

टँकरमधून रुग्णालयात आणलेला ऑक्सिजन रुग्णालयाच्या टाकीत भरला जात होता. दुपारी 12 च्या सुमारास ऑक्सिजनची टाकी भरली जात असताना मोठ्या प्रमाणात वायू गळती झाली. या वायू गळतीमुळे आतापर्यंत 22 जणांचा जीव गेला.