दाट धुक्यामुळे ग्रेटर नोएडा महामार्गावर 12 वाहने एकमेकांवर धडकली, अनेक जण जखमी

दाट धुक्यामुळे ग्रेटर नोएडा येथील ईस्टर्न पेरिफेरल महामार्गावर सोमवारी सकाळी भीषण अपघात झाला. धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाल्याने 12 वाहने एकमेकांवर धडकली. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. महामार्गावरील अपघातग्रस्त वाहने हटवून वाहतूक सुरळीत केली जात आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. गेल्या तीन दिवसांपासून ग्रेटर नोएडामध्ये दाट धुके आहे. यामुळे रविवार आणि शनिवारी ईस्टर्न पेरिफेरल हायवेवर अपघाताच्या घटना घडल्या.

सोमवारी सकाळी दाट धुक्यामुळे ग्रेटर नोएडामधील रस्त्यांवरील दृश्यमानता अत्यंत कमी होती. याचा थेट परिणाम यमुना एक्सप्रेसवेवर झाला. दाट धुक्यादरम्यान सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नोएडा वाहतूक पोलीस ग्रेटर नोएडामधील झिरो पॉइंटवरून यमुना एक्सप्रेसवेवर वाहने ताफ्यांमध्ये हलवत आहेत. पोलीस आणि वाहतूक विभागाचे पथक झिरो पॉइंटवर उपस्थित असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. वाहतूक पोलीस चालकांना सतर्क करण्यासाठी मायक्रोफोनद्वारे सतत घोषणा देत आहेत.

