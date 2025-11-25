छत्तीसगडमध्ये 15 माओवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण, 48 लाख रुपयांचे होते बक्षीस

छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त सुकमा जिल्ह्यात सुरक्षा दलांना एक मोठे यश मिळाले आहे. जिल्ह्यातील विविध भागात सक्रिय असलेल्या 15 माओवाद्यांनी सुकमा पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले. यामध्ये पाच महिला माओवाद्यांचा समावेश आहे. यापैकी नऊ माओवाद्यांवर एकूण 48 लाख रुपयांचे बक्षीस होते.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 मधील चार अत्यंत सक्रिय आणि धोकादायक नक्षलवादी होते. यामध्ये माडवी सन्ना, सोडी हिडमे, सूर्यम उर्फ रव्वा सोमा आणि मीना उर्फ माडवी भीम यांचा समावेश होता. यांच्यावर प्रत्येकी 8 लाख रुपयांचे इनाम होते. हे चौघेही अनेक मोठ्या नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी होते आणि बऱ्याच काळापासून सुरक्षा दलांच्या रडारवर आहेत.
याव्यतिरिक्त, सुनीता उर्फ कुहराम हुंगी आणि मडकम पांडू यांच्यावर प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे इनाम होते. इतर तीन माओवाद्यांना एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंतचे इनाम होते. त्यांच्याविरुद्ध हत्या, जाळपोळ, स्फोट आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले यासारखे गुन्हे दाखल आहेत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, “छत्तीसगड नक्षलवादी आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरण” ने प्रभावित होऊन सर्व 15 माओवाद्यांनी हे पाऊल उचलले. माओवादी संघटनांच्या अमानवी कारवाया, शोषण, अत्याचार आणि खोट्या विचारसरणीमुळे ते मानसिकदृष्ट्या खचले आहेत. सततच्या हिंसाचार आणि जीवनातील अनिश्चिततेमुळे निराश होऊन त्यांनी शस्त्रे सोडून सामान्य जीवन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने सर्व आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना पुनर्वसन धोरणांतर्गत नोकरी, प्रशिक्षण आणि सुरक्षित निवासस्थाने यासारखे फायदे दिले जातील.